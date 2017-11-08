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BM: Akdeniz’de 4 gün içinde 100 mülteci boğuldu

Akdeniz’de son 4 günde 100 mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BM: Akdenizde 4 gün içinde 100 mülteci boğuldu

08 Kasım 2017 11:29

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz’de son 4 günde meydana gelen tekne kazalarında 100 mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 26’sının Nijeryalı kadın mülteci oldukları ifade edildi.

Uluslararası Göç Organizasyonu Sözcüsü Joel Millman, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında 34 cansız bedene ulaşıldığını, 50 kişinin ise kayıp olduğunu dile getirdi. Millman, “Son günlerde kurtarılan mülteciler Bangladeş, Eritre, Mısır, Sudan, Fas, Suriyeli ve Libyalılardı” dedi.
 

 

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