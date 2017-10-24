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BM: Bangladeş'e gelen Rohingya Müslümanlarının sayısı 600 bini aştı

Birleşmiş Milletler, Myanmar'daki şiddet ve baskıdan kaçarak Bangladeş'e gelen Rohingyalı Müslümanların sayısının 600 bini aştığını bildirdi.

BM: Bangladeşe gelen Rohingya Müslümanlarının sayısı 600 bini aştı

24 Ekim 2017 13:24

BM liderliğinde yürütülen insani yardım çalışmalarını yönlendiren Sektörler Arası Koordinasyon Grubu (ISCG), 25 Ağustos'tan beri Myanmar'da artan şiddet sonrası evlerinden kaçarak Bangladeş'e giden Rohingyalı Müslümanların sayısının 600 bini aştığı bildirildi. ISCG'nin raporunda, geçen hafta 14 bin Rohingyalı mültecinin Bangladeş sınırına geldiği açıklandı. Sınır Muhafızları, Bangladeş'te olan mültecilerin evlerinden ayrılmış bir çok mültecinin içeri alınmak için sınırda beklediğine dair videolar aldıklarını bildirildi. Bangladeş Sınır Muhafız Komutanı Yarbay Ariful İslam, "Sınırın ötesinde bekleyen insanların attıkları videoları gördük. Sınırda bekleyen çok insan var" dedi. Yaklaşık 10 bin Rohingyalı Müslümanın, Anjumanpara köyünün yakınında hiç bir insanın yaşamadığı bir yerde 3 gün bekletildiği, ancak Bangladeşli yetkililerin izniyle geçtiğimiz Perşembe günü ülkeye girmelerine izin verildiği belirtildi. Yardım kuruluşları ve yetkililer, geçtiğimiz hafta iki ülkeyi ayıran Naf nehrinden geçen son 200 kişiden sonra insanların akınlarının yavaşladığını söyledi. Uluslararası Göç Örgütü’nde gönüllü olarak çalışan Jashim Uddin, "Myanmar'dan gelen yüzbinler nehrin öbür yakasında bekliyorlar" dedi.
Sınır Güvenliği Sözcüsü İkbal Ahmed, "Rohingyalı Müslümanların akrabalarından, Myanmar ordusunun mültecilerin sınıra doğru ilerleyişini engellediğini duyduk" diye açıklamada bulundu. Başka bir sınır görevlisi, Anjumanpara'ya doğru ilerleyen 10 - 15 bin mültecinin geri gönderildiğini söyledi. Pazar günü Bangaladeş'e varan mülteciler, Rakhine'de bulunan köylerinde uygulanan şiddet ve yiyecek azlığı yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Sahil kasabası Shah Porir Dwip'e gelen Yasmin, "Son 10-15 gün boyunca neredeyse hiç yiyecek bulamadık, evimizi ateşe verdiler. Kaçmaktan başka çare bulamadık" dedi.
 

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Myanmar

 

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