Diğer
Kategoriler

BM, Gazze için 2.5 milyon dolar ayırdı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’deki enerji kriziyle mücadele etmek için insani yardım fonundan 2.5 milyon dolar ayırdı.

BM, Gazze için 2.5 milyon dolar ayırdı

24 Ağustos 2017 19:23

BM, 4 aydır enerji krizinin yaşandığı Gazze’deki acil ihtiyaçları karşılamak üzere insani yardım fonundan 2.5 milyon dolar ayırdı. İnsani yardım fonundan yapılan harcamanın, sağlık ve su tesislerindeki Jeneratörler için gerekli olan acil yakıt ihtiyacını karşılayacağı belirtildi. Fon, aynı zamanda hayati önem taşıyan tıbbi araç- gereç, güneş panelleri, nakit yardımı ve tarımsal gereçler sağlayacak. BM İnsani Yardım Koordinatörü Robert Piper, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazze’deki yaşam koşullarındaki ciddi düşüş devam ediyor” dedi.

Güç temini ile son 6 haftadır ihtiyacın yüzde 25’i karşılandı. Böylece, hastaneler ve diğer tesisler jeneratörler sayesinde 7 gün 24 saat çalışabiliyor.

Fon şu anda Belçika, Almanya, İrlanda, İtalya, Malta, Norveç, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye hükümetlerinin bağışlarıyla işletilmekte.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç