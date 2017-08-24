BM, Gazze için 2.5 milyon dolar ayırdı

BM, 4 aydır enerji krizinin yaşandığı Gazze’deki acil ihtiyaçları karşılamak üzere insani yardım fonundan 2.5 milyon dolar ayırdı. İnsani yardım fonundan yapılan harcamanın, sağlık ve su tesislerindeki Jeneratörler için gerekli olan acil yakıt ihtiyacını karşılayacağı belirtildi. Fon, aynı zamanda hayati önem taşıyan tıbbi araç- gereç, güneş panelleri, nakit yardımı ve tarımsal gereçler sağlayacak. BM İnsani Yardım Koordinatörü Robert Piper, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazze’deki yaşam koşullarındaki ciddi düşüş devam ediyor” dedi.

Güç temini ile son 6 haftadır ihtiyacın yüzde 25’i karşılandı. Böylece, hastaneler ve diğer tesisler jeneratörler sayesinde 7 gün 24 saat çalışabiliyor.

Fon şu anda Belçika, Almanya, İrlanda, İtalya, Malta, Norveç, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye hükümetlerinin bağışlarıyla işletilmekte.