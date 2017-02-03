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BM: 'Geçen ay Irak'ta en az 403 kişi hayatını kaybetti'

Geçtiğimiz ay Irak'ta en az 403 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

BM: Geçen ay Irakta en az 403 kişi hayatını kaybetti

03 Şubat 2017 18:02

Birleşmiş Milletler Irak Destek Misyonu (UNAMI), Irak’la ilgili terör olayları, şiddet ve silahlı çatışma sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlarla ilgili bir rapor yayınladı. Raporda Ocak ayında terör olayları, şiddet ve silahlı çatışma sonucu 403 Iraklı'nın hayatını kaybettiği, 924 kişinin de yaralandığı yer aldı. Ocak ayında polisler hariç ölen sivillerin sayısının 382 olduğu, yaralı sivillerin sayısının da 908 olduğu kaydedildi.

Bağdat, 128 ölen ve 444 yaralıyla olaylardan en çok etkilenen şehir oldu. Ninevo, 187 ölüm ve 285 yaralı ile onu takip etti. Salahaddin şehrinde ise 30 kişi öldü ve 45 kişi yaralandı.

Anbar Sağlık Müdürlüğü, UNAMI’ye 22 kişinin öldüğünü, 121 kişinin de yaralandığını bildirdi. Raporda DEAŞ’lı teröristlerin saldırılarını özellikle alışveriş yerleri ve yerleşim bölgelerinde yoğunlaştırdıkları kaydedildi. 

Muhammed Omer Serrac


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