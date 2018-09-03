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BM Genel Sekreteri Guterres: 'BM, Çin-Afrika ortaklığını desteklemeye devam edecek'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pekin'deki Çin-Afrika İşbirliği Zirvesi Forumu'nda yaptığı konuşmada, “BM, Çin-Afrika ortaklığını desteklemeye devam edecek” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres: BM, Çin-Afrika ortaklığını desteklemeye devam edecek

03 Eylül 2018 22:20

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Zirvesi Forumu'na katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı konuşmada Çin ve Afrika'daki ekonomik kalkınmaya değindi. Barışçıl, sürdürülebilir ve adil bir ilerleme için potansiyel güçlerin birleştirilmesi çağrısında bulunan Guterres, “Çin ve Afrika son yıllarda ilişkilerini güçlendirdi, her seviyede artan karşılıklı güven ve değişimden iyi etkilendi. Bu gelinen noktayı takdir ediyorum. BM ilkelerine dayanan işbirliği halklarınıza fayda sağlayabilir ve uluslararası topluma bir bütün olarak fayda sağlayabilir” ifadelerini kullandı.
Sürdürülebilir mali politikaların desteklenmesi çağrısında bulunan Guterres, Afrika'nın pek çok konuda desteklendiğini belirtti. Guterres, Çin ve Afrika arasındaki ortaklığın başarısı için de daha güçlü bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Çin-Afrika forumunun BM’nin istediği örnek bir çalışma olduğunun altını çizen Guterres, “BM, Çin-Afrika ortaklığını desteklemeye devam edecek” şeklinde konuştu.

Hasan Çelik
 

 

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