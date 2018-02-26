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BM Genel Sekreteri Guterres: 'Yeryüzündeki cehenneme son verme zamanı geldi'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Beşar, Esad rejiminin Doğu Guta’daki saldırılarına ilişkin, “Yeryüzündeki cehenneme son verme zamanı geldi” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Yeryüzündeki cehenneme son verme zamanı geldi

26 Şubat 2018 13:33

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 37. oturumunun açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de alınan 30 günlük ateşkes kararının uygulanması için taraflara çağrıda bulundu. Guterres, BM yardım kuruluşlarının hayat kurtaran yardımları sağlamaya ve 400 bin kişinin kuşatma altında yaşadığı Doğu Guta’da durumu ağır olan yaralıların tahliye etmeye hazır olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri Guterres, “Doğu Guta bekleyemez, yeryüzündeki cehenneme son verme zamanı geldi" diyerek katliamın sonra ermesi yönünde çağrıda bulundu.

Esad rejiminin Doğu Guta bölgesinde 1 haftadır devam eden katliamında en az 600 kişi hayatını kaybederken, çoğunluğu kadın ve çocuk olan 2 bin 500 kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cumartesi günü Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı almıştı.
 

 

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