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BM Genel Sekreteri Guterres'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs müzakereleri ve Suriye’deki gelişmelerle ilgili görüşmek üzere bu hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.


08 Şubat 2017 10:28

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs müzakerelerindeki son durum ve Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek. Guterres’in bu hafta gerçekleştirmesi beklenen ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Kıbrıs müzakerelerindeki son durum ile Suriye’deki gelişmelerin ele alınacağı bilgisi edinildi. Ayrıca, Suriye’de güvenli bölge kurulması ve Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonunda geldiği süreç konularının da değerlendirilmesi bekleniyor. 

İlker Turak

Etiketler: BM Genel Sekreteri Guterres


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