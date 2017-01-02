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BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'barış' mesajı

BM Genel Sekreterliği görevini Ban Ki Moon’dan devralan Portekizli Antonio Guterres, yayınladığı ilk mesajında önceliğinin barışın temin edilmesi olduğunu dile getirdi.


02 Ocak 2017 13:25

10 yıldır BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Ban Ki Moon, yeni yılla birlikte görevini Portekizli Antonio Guterres’e devretti. Guterres ise BM Genel Sekreteri olarak ilk mesajını yayınladı. Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yayınlayan Guterres, önceliğinin barışın temin edilmesi olduğunu dile getirdi. Guterre, “Bu yılbaşında sizi enimle yeni yıl kararı almaya çağırıyorum. Gelin barışı öncelik yapma kararlığını ortaya koyalım. Gelin 2017 yılını vatandaşlar, hükümetler, liderler dahil hepimizin farklılıkları aşmak için çalışacağı bir yapalım. Sizleri bugün ve her gün birlikte barışı taahhüt etmeye çalışıyorum. Barış hedefimiz ve kılavuzumuz olmalı” dedi.

Guterres 2021 yılının sonuna kadar görevi sürdürecek. 

Etiketler: BM Genel Sekreteri Guterres


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