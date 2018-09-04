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BM Güvenlik Konseyi ‘İdlib’ gündemiyle cuma günü toplanacak

BM ABD Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi’nin cuma günü İdlib gündemiyle toplanacağını açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi İdlib gündemiyle cuma günü toplanacak

04 Eylül 2018 23:24

Birleşmiş Milletler ABD Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump’ın, dünya liderlerinin katılımı ile 25 Eylül’de düzenlenecek olan BM Güvenlik Konseyi’nin senelik toplantısına başkanlık edeceğini duyurdu. Haley açıklamasının devamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ayrıca, Cuma günü İdlib gündemi ile toplanacağını söyledi.
ABD’li diplomatlar düzenlenecek olan senelik toplantıda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de toplantıda konseye hitaben bir konuşma yapmasını beklediklerini ifade ederken, Nikki Haley açıklamasında Suriye ve Yemen’de yaşanan olaylardan ötürü bir kez daha İran’ı sorumlu tuttu.

 

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