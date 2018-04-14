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iha.com.tr »
Dünya »
BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın çağrısı üzerine toplanıyor
14 Nisan 2018 14:57
BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın çağrısı üzerine toplanıyor
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki operasyonun ardından Rusya'nın çağrısı üzerine bu akşam 18.00'de toplanıyor
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14 Nisan 2018 14:57
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