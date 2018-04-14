Diğer
Kategoriler

BM Güvenlik Konseyi Suriye'yi görüşmek üzere toplandı

BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın çağrısı üzerine ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlediği saldırı hakkında acil olarak toplandı.

BM Güvenlik Konseyi Suriyeyi görüşmek üzere toplandı

14 Nisan 2018 19:40

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye düzenledikleri saldırı ile alakalı, Rusya’nın acil toplanma çağrısı üzerine Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi bir araya geldi. Toplantıda söz alan BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerin önceliğini, uluslararası güvenlik ve barışa vermesi gerektiğini söyledi. Guterres, ayrıca tüm ülkelere, kimyasal silah ve türevleri hakkında uluslararası yasalara bağlı kalınması gerektiğini hatırlattı. Dün söylediklerini tekrar eden BM Genel Sekreteri, Suriye’de çok çeşitli orduların, bir dizi silahlı grubun bulunduğunu ve bölgede tırmanışa geçen gerginliğin son bulması gerektiğini ifade etti.

ABD’nin kimyasal silah iddialarını yalanlayan BM Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede hiçbir kimyasal silah izine rastlamadığını ifade ederek, ABD, İngiltere ve Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi’nin endişelerini hiçe saydığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’nin defalarca düzenlenen toplantılarda konuşmaktan başka bir şey yapmadığını söyleyen BM ABD Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dün gece 3 ülkenin intikam almak ve birilerini cezalandırmak için değil, yalnız kimyasal silah kullanımına karşı oldukları için harekete geçtiğini söyledi. Gerçekleşen hava saldırısının açık bir mesaj taşıdığını söyleyen Haley, “ABD Esad’ın kimyasal silah kullanmasına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı. Diplomasiye defalarca şans verdiklerini söyleyen ABD'li Sözcü, düzenlenen saldırılarda Esad rejimine ait tüm kimyasal silah merkezlerinin imha edildiğini belirtti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç