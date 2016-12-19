Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bugün Halep tasarısını oylamak üzere toplandı. Tahliyeleri denetlemek için bölgeye BM ve uluslararası gözlemcilerinin gönderilmesini öngören Halep tasarısı oy birliği ile kabul edildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bugün Halep tasarısını oylamak üzere toplandı. Tahliyeleri denetlemek için bölgeye BM ve uluslararası gözlemcilerinin gönderilmesini öngören Halep tasarısı oy birliği ile kabul edildi.
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