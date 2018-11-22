BM: 'İklim değişikliği konusunda harekete geçme zamanı tükeniyor'

İklim değişikliğinin ana unsuru olan atmosferdeki sera gazları rekor seviyeye ulaşırken Birleşmiş Milletler (BM) harekete geçme vaktinin geldiğini söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Petteri Taalas yaptığı açıklamada, "CO2 ve diğer sera gazlarında ani kesintiler olmadan, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki yaşam üzerinde giderek daha yıkıcı ve geri döndürülemez etkileri olacaktır. Harekete geçme fırsatı neredeyse kalmadı" dedi.

BM Meteoroloji Ajansı her yıl kapsamlı bir şekilde hazırladığı Sera Gazı Bülteni'nde sanayi sonrası dönemde (1750'den beri) atmosferdeki tehlikeli gazların içeriğini izliyor. Sera Gazı Bülteni'nin 2017 yılına ait verileri kapsayan bu yılki raporu atmosferdeki CO2 konsantrasyonunu milyonda 405,5 parçaya koyuyor. Bu rakamlar, 2016'da milyon başına 403,3 ve 2015'te milyonda 400,1 parçadan oluşuyor. Talaas, "Dünyanın son derece yoğun bir CO2 konsantrasyonuna maruz kaldığı en son zaman, 3-5 milyon yıl önce, sıcaklığın 2-3 santigrat derece olduğu zamandı" dedi.