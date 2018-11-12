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BM, Irak için toplanacak

BM, Irak için toplanacak
BM, Irak için toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM), Irak’taki son gelişmeleri görüşmek için yarın toplanacak.

BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM'nin yarın Irak'taki son durumu ve gelişmeleri ele almak için New York saatiyle 10.00'da toplanacağı belirtildi. BM Genel Sekreterliği Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis'in Irak'taki gelişmelerle ilgili bilgiler aktaracağı toplantıda, Irak'ın yeni hükümeti ve terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan bölgelerin imarı konularının ele alınması bekleniyor. 

Haziran 2014'te Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın geçen yıl ülkeden tamamen çıkarılmasına rağmen özellikle Sünni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde terör ve şiddet olayları devam ediyor.

Abdulkadir Hacıoğlu 

 

 

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