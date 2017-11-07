BM, İsrail hapishanelerindeki çocuklar için endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Farhan Hak, BM’nin New York’taki Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında İsrail hapishanelerinde tutulan çocukların sayısının 500’ü bulduğunu söyledi. BM Sözcüsü Farhan Hak, herhangi bir şekilde suçlanmadan ve mahkemeye çıkarılmadan hapiste tutulan çocukların ve diğer Filistinli mahkumların durumlarının incelenmesi veya derhal serbest bırakılması için İsrail’e çağrıda bulundu.

İsrail’de hapiste tutulan Filistinli çocukların kötü şartlara tabi olduğu, ağır işkence, çıplak aranma ve sözlü saldırılara maruz kaldığı, itirafta bulunmaları için bitkin düşürücü sorgulamalara uğradığı belirtildi.

Muhammed Rabah