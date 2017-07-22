BM, İsrail polisinin Filistinli gençleri öldürmesinin soruşturulmasını istedi



Guterres, İsrail ve Filistin liderlerine, halen gergin olan durumu daha da germekten kaçınma çağrısında bulundu. Gueterres, dini alanların şiddet değil müsamaha gösterilen yerler olması gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreter sözcüsü Farhan Haq, İsrail’in güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak diğer taraftan da bölgenin statükosunun korunmasının da önemli olduğunu söyledi.



İsrail güvenlik güçleri Cuma günkü gösterileri bastırmak için göz yaşartıcı bomba, plastik mermi ve gerçek mermi kullandı.



Ölümler ve tutuklamalar



İsrailli bir Yahudi yerleşimci Kudüs’ün Res El Amud Mahallesinde 18 yaşındaki Muhammed Mahmut Şerif’i öldürdü. Dün yine gösterilerde İsrail güvenlik güçleri 20 yaşındaki Filistinli genç Muhamed Hasan Abu Ganem’i öldürdü. İsrail güvenlik güçleri yine Batı Şeria’da bir çatışmada 17 yaşındaki Muhammed Mahud Halef’i öldürdü.



Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin 450 Filisitinliyi yaraladığını açıkladı. Filistinli 215’i kişinin atılan göz yaşartıcı bomban etkilendikleri belirtildi.



İsrail polisi, bir Filistinlin Batı Şeria’da üç polisi öldürdüğünü açıkladı.

Filistinli Mahpuslar Derneği, Cuma günkü gösterilerde 21 Filistinlinin tutuklandığını bunların 10’un Kudüs’de gerçekleştiğini belirtti. İsrail medyası Filistinlilerin taş atmaları sebebiyle dört İsrail polisinin yaralandığını yazdı.



Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Lübnan’dan İsrail'e kınama



Mısır Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını, din hürriyetine kısıtlama getirmenin gerilimli ortamı ateşleyeceği ve bütün islam dünyasında öfkeye yol açacağı uyarısında bulundu.



Katar Emiri Tamim, Filistin kardeş halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, Mescid-i Aksa’nın Müslümanlara kapatılmasını kınadı. Tamim, Kudüs’te olanların İslam ülkeleri arasında bölünme yerine birleşme ve dayanışmayı teşvik edeceğini umduğunu" söyledi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa’daki uygulamalarına son verene İsrail ile bütün ilişkilerini askıya aldığını söyledi. Bu açıklamanın Filistin’in İsrail ile yaptığı güvenlik işbirliğinin sona ermesi anlamına geldiği kaydedildi.