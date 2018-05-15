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BM İsrail'e dur dedi! Çok sert açıklama...

BM: Filistinlilerin sınıra yaklaşması İsrail'in gerçek mermi kullanmasını haklı çıkarmaz.

BM İsraile dur dedi! Çok sert açıklama...

15 Mayıs 2018 12:12
 

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