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BM, Kabil’deki otel saldırısını kınadı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumartesi gecesi bir oteli hedef alan silahlı saldırı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kınandı.

BM, Kabildeki otel saldırısını kınadı

22 Ocak 2018 21:04

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kabil’de Intercontinental Hotel'e düzenlenen saldırıyı kınadı. Guterres, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, mağdurların ailelerine taziyelerini dile getirdi. Afgan hükümeti ve halkıyla olan dayanışmaya dikkat çekilen açıklamada, uluslararası insani yasalara her zaman saygı göstermek için ülkedeki silahlı çatışmanın tüm taraflarının yükümlü olduğunun altını çizildi. Açıklamada, “Uluslararası insancıl hukuk tarafından özellikle yasaklanan ve savaşa konu olabilen bu ağır saldırı için haklı gerekçe yoktur ve suç işlenmiştir” denildi.

Cumartesi gecesi yerel saatle 21.00 sularında yaşanan olayda Taliban’a bağlı bir grup, altı katlı Intercontinental Hotel'in restoranını basmış, 15 kişi hayatını kaybetmişti. Afganistan askeri timleri gece boyunca binanın kontrolünü saldırganlardan geri almak için operasyon yürütürken, 160 kişi kurtarılmıştı. Afgan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danesh, 5 saldırganın da öldürüldüğünü açıklamıştı. 

Candemir Sarı
 

 

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