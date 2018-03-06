'BM kararı terörle mücadeleyi kapsamıyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de mevkidaşı Sigmar Gabriel ile basın toplantısı düzenledi. Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) aldığı ateşkes kararına ilişkin Çavuşoğlu, “Ateşkes şart, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı terörle mücadeleyi kapsamıyor. Biz Afrin’de PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. PKK Almanya tarafından da terör listesine alınmıştır. Uluslararası hukuka uygundur. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. İnsani boyutunu ihmal etmiyoruz. Uluslararası kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleriyle insani erişim de sürdürülüyor. Kamplarımızı kurduk ve siviller konusunda hassasız. Bugüne kadar hiçbir sivil bu mücadelede öldürülmedi. Bazı kara propagandalar var. Suriye’nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü önemli. Bu konuda Almanya’yla Türkiye aynı düşünüyor. Birlikte Suriye’nin siyasi birliğinin toprak birliğinin korunması konusunda çalışmalarımız devam edecek. Avrupa’nın istikrarını doğrudan etkileyen konuları birlikte değerlendireceğiz” dedi.

“TÜRKİYE’DE NORMALLEŞME BAŞLIYOR”

Almanya’dan Türkiye gelen turist sayısında ciddi artış yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, “Geçen seneye göre yüzde 80 artış var. Bunun iki sebebi var. Darbe ve bazı terör saldırılarından ve siyasi gerginliklerden dolayı. Almanya vatandaşları 2016 ve 2017’de Türkiye’ye daha az sayıda geldi. Son 5-6 ayda gözlemlediğim şu; Türkiye’de normalleşme başlıyor. Terör saldırıları içeride ve dışarıda aldığımız tedbirler sayesinde Türkiye Avrupa’dan daha az güvenli değil. Diğer taraftan Alman turistler gittiği diğer ülkelerde Türkiye’yi çok özledi. Türkiye’deki otel kalitesi, hizmet kalitesi, geleneksel misafirperverlik, doğal güzellik, aradaki farkı görmüş oldular. Türkiye’yi çok özlediklerini Antalya’da karşılaştığımız Alman turistler söylüyor” diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığının, seyahat uyarısı konusunu gözden geçirmesinde fayda olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Daha önce Sigmar Gabriel’e de söyledim. O günkü uyarı Türkiye’nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerimizin seviyesini yansıtmıyor. Her ülke, kendi vatandaşının güvenliğini düşünmek durumundadır. Bunu anlıyoruz. Ama bu seyahat uyarısının kesinlikle gözden geçirilmesinde fayda var” şeklinde konuştu.

SALİH MÜSLÜM’ÜN İADESİ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, Salih Müslim hakkında Türkiye tarafından iade talebinde bulunulmasına ilişkin, “Her zaman olduğu gibi. Bu Adalet Bakanlığı’na sevk edilir. Adalet Bakanlığı tarafından bu gözden geçirildikten sonra, hukuk devleti prosedürü işleyecektir” dedi.