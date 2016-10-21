Halep’in doğusunu hedef alan hava saldırıları karşısında giderek artan bir uluslararası baskı altında olan Rusya, sivil halkın ve isyancıların bombalanan bölgelerden çıkabilmesi için tek taraflı ateşkes ilan etti. 22 Eylül’den bu yana hava saldırısı altında olan kentteki durum ise Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad al-Hussein tarafından "mezbaha" olarak tanımlandı. İngiltere’nin çağrısı ile BM’de yapılan özel oturuma video konferans yoluyla bağlanan Zeyd Ra’ad el-Hüseyin, Halep’teki insan hakları ihlallerinin tarihi boyutlara ulaştığını ve ülkede savaş suçu işlendiğini söyledi.

Ürdün kraliyet ailesinden olan BM yetkilisi Hüseyin, "Suriye’deki sivilleri korumak ve kan gölünü durdurmak konusundaki yetersizliğimiz, hiçbirimizin yakasını bırakmayacak" şeklinde konuştu. Özel oturumda konuşan BM’nin Suriye’deki ihlaller konusunda kurduğu araştırma komisyonunun başkanı Paulo Pinhero da, "savaş suçlarının" belgelenmeye devam edeceğini açıkladı.