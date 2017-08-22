BM: 'Kuzey Kore’nin, Suriye kimyasal silah kurumuna yaptığı sevkıyat yakalandı'

BM'nin gizli bir raporunda, Kuzey Kore tarafından Suriye’nin kimyasal silah kurumuna sevkıyat yapıldığı öne sürüldü. Raporda, son 6 ay içerisinde Kuzey Kore tarafından kuruluşa yapılmak istenen 2 sevkıyatın engellendiği iddia edildi. Raporun, bağımsız BM uzmanlarının oluşturduğu bir jüri tarafından hazırlandığı ve bu ay başlarında BM Güvenlik Konseyine sunulduğu bildirildi. Raporda, "Heyet, Suriye ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) arasında yasaklı kimyasal, balistik füze ve silah konularında yürütüldüğü iddia edilen işbirliğini incelemektedir" denildi.

Öte yandan, sevkıyatın nerede engellendiği ve içeriği hakkında bilgi verilmedi.