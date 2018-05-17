BM Mülteciler Direktörü: 'Mülteci almak milli menfaattir'

Güney Kore Birleşmiş Milletler Mülteciler Ofisinde bir gazetesine mülakat veren Willam Lacy Swing, “İnsanlar diyor ki biz hiç mülteci istemiyoruz. Sınırlarına büyük duvarları örüyor ve köprüleri yakıyorlar. Onları muhacir, ‘ötekisi’ diye tanımlıyorlar. Bu büyük bir korku” dedi.

Swing, "Bu aslında çok zehirli bir düşünce. Onlar işleri elimizden almaya geliyor ve suç elamanları getiriyor, belki de hastalık getirecek şeklinde yanlış kalıplar üzerine inşa ediliyor. Bunların hiçbiri ispatlanmış değil. İnsanları suçlayamazsınız. İnsanların doğru bilgiye ihtiyacı var” dedi.

2008’de göreve gelen ve Haziran ayında görevi sona erecek olan Swing bu konuşmayı Güney Kore’ye dört günlük ziyareti sırasında yaptı. Swing, Güney Kore adalet bakanlığı, Dışişleri bakanlığı yetkilileri ve göçmen destekçisi kuruluşlarla görüştü.

Süregelen silahlı anlaşmazlıklar ve iklim değişikliği ile dünyanın, iş gücü ihtiyacı olan Kuzey Küre ve işe, eğitime ve fırsatlara ihtiyacı olan Güney Küre olarak ikiye bölünmesi sebebiyle göçün kaçınılmaz olduğunu söyleyen Swing, "Geçmişe takılıp kalmaktan daha çok doğru politikalarımız olursa göçmen kesinlikle istenen bir şeydir" dedi. William Lacy Swing sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen yıllardan biliyoruz ki göçmenler hep ekonomimize katkıda bulundu. Onlar çoğunlukla kendi vatandaşlarımızdan daha motive durumunda oluyor. Çoğunun ülkelerinde destekleyecekleri ve eğitecekleri aileleri bulunuyor. Vergi de ödüyorlar. Göçmenler gelişmenin nihai ajanslarıdır. Fakat göçmenleri gelişmeye katma konusunda zorluklarımız oldu.”

Mckinsey Enstitüsü tarafından 2016’da yayımlanan rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 3,4’üne tekabül eden, sınırı göçü yapan 247 milyon göçmen dünya üretimine yüzde 9,4 katkıda bulundu. Bu da yaklaşık 6.7 trilyon dolara denk geliyor. Bu meblağ kendi ülkelerinde 2015 yılında ürettiklerinden 3 trilyon dolar daha fazladır.

Swing, “Güney Kore’nin daha fazla göçmene ihtiyacı var. Robotlar vergi ödemez” dedi.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, 2017’de ülkeleri dışında yaşayan insanların sayısı 244 milyon idi. Bu sayı 2000 yılından beri yüzde 40 daha fazla arttı. BM Mülteci Ajansı, 2016 sonu itibariyle 65, milyon 6 yüzbin insanın zorla ülkelerinden çıkarıldığın açıkladı. Göç esnasında toplam 5 milyon 376 bin insan göç esnasında hayatını kaybettiği, 3 bin 116 göçmen Akdeniz'i geçerken hayatını kaybettiğini kaydetti.

Swing, “Bu konuda ümidimizi kaybetmememiz gerekiyor. Yapılacak çok zor işler var. Göçmenler dünyada hiç istenmeyen bir topluluk. Bu yüzden onlara karşı daha çok insani sempati duymalıyız. Hep ümit var kalmalıyız” diye konuştu.