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BM ofisi önündeki Halep protestosunda gerginlik

Gaziantep’te Suriyeli bir grubun Birleşmiş Milletler Ofisi önünde Halep’te yaşananları protesto etmek için toplanması sonrası gerginlik çıktı.

BM ofisi önündeki Halep protestosunda gerginlik

15 Aralık 2016 16:28

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Gaziantep Ofisi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir grup Suriyeli Halep’te yaşanan saldırı ve ölümlerin durdurulması için BM Ofisi önünde sessizlik eylemi yapmak için toplandı. Yaklaşık 100 kişilik grup ağızlarında “Halep için öfkelen’’ yazılı bantlarla eylem yaptı. Bu sırada başka bir grup da aynı konuda basın açıklaması yapmak isteyince iki grup arasında gerginlik yaşandı.

İki grup arasında çıkan gerginlik polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu büyümeden son bulurken, toplanan kalabalık daha sonra Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad aleyhinde slogan attı. “Rusya Halep’ten defol, katil Esad’’ gibi sloganlar atan öfkeli grup, Fatiha Suresini okuyarak eylemi sonlandırdı.

Orhan Erkılıç

Etiketler: BM ofisi, gerginlik, Halep protestosu


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