Başkent’te BM binası önünde toplanan Dertliler Hareketi üyesi bir grup, terör olaylarına ve Halep’te yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Ellerinde üzerinde “İnsan! Seni savunuyoruz, sana karşı”, “Nerede insan hakları”, “Katil BM” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Halep’te yaşanan olaylara BM üyesi devletlerin sessiz kaldığını dile getirdiler.

Grup adına basın açıklaması yapan Dertliler Hareketi Koordinatörü Selman Enes Yücel, “BM, Bosna’da adının hakkını vermedi. Irak’ta adının hakkını veremedi. Bu kurumun insanlığa güven, huzur ve adalet dağıtma iddiasının gerçekleştiği bir hadiseye henüz şahit olmadı dünya. BM, haklının değil hep güçlünün yanında oldu. Mazlumun değil hep zalimin yanında oldu. İnsanlığın değil hep insanlık düşmanlarının yanında oldu” ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup, eylem sırasında çevre güvenliği alan polis ekiplerine karanfil dağıtarak olaysız dağıldı.

Uğur Kan Yüksek

ANKARA