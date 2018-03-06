BM: 'Rohingya Müslümanlarına yönelik etnik temizlik devam ediyor'

BM İnsan Hakları Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Andrew Gilmour, Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesindeki mülteci kamplara yaptığı ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “Myanmar tarafından Rohingyalı Müslümanlara karşı uygulanan etnik temizlik devam ediyor. Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesindeki kamplarda gördüklerimden başka bir sonuç çıkarabileceğimizi düşünmüyorum. Rohingya Müslümanlarına karşı yaygın ve sistematik şiddetin devam ettiği görülüyor” dedi.

Andrew Gilmour sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yılki çılgın kan dökme ve toplu tecavüz olayları, Rohingya’da kalan Müslümanları Bangladeş’e sürmek için tasarlanmış düşük yoğunluklu terör ve açlık uygulaması başlamış.”