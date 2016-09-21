BM, Suriye’nin Halep kentinde BM’ye ait yardım konvoylarının saldırıya uğramasının ardından insani yardımlarını durdurma kararı almıştı. BM İnsani İlişkiler Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, BM’nin Suriye’de insani yardımlarına yeniden başlayacağı aktarıldı. Açıklamada, “Konvoyların hazırlıkları devam ediyor. Kuşatma altındaki ve ulaşması güç bölgelere yardım ulaştırılmaya en kısa sürede hazır olacağız” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Suriye Temsilcisi Elizabeth Hoff, Şam’ın mahallelerine de tıbbi yardım sağlamaya hazırlandıklarını kaydederek, “Moadamiya’ya sağlık malzemelerini götürmeye hazırlanıyoruz. Kamyonlar bugün yükleniyor ve yarın yola çıkmaya hazırlanıyor” dedi.