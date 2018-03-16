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BM: 'Yaklaşık 48 bin kişi Afrin'den ayrıldı'

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre, son birkaç günde 48 bin kişi Afrin'den ayrıldı.

BM: Yaklaşık 48 bin kişi Afrinden ayrıldı

16 Mart 2018 19:56

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