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BM yardım konvoyu Suriye’ye geçiş yaptı

Birleşmiş Milletler'in (BM) 11 araçlık yardım konvoyu Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı.


16 Aralık 2016 15:15

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın geçişlere kapatılması üzerine yardım ve ticari yük taşıyan araçlar Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'na yönelirken, BM tarafından Suriyeli plakalı tırlara yüklenen yardımlar, BM araçlarının eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı. Yardım malzemelerinin Halep’teki Suriyelilere ulaştırılacağı öğrenildi. Öte yandan, tırlara yüklenen çadır ve insanı yardım malzemeleri de Suriye’ye gönderildi. Ticari amaçlı tırların da Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçişleri sürüyor.

Mehmet Ali Dağ
 

Etiketler: bm, yardım konvoyu


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