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BM, Yemen’de sivillerin hedef alınmasını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Yemen’de sivillere yönelik yapılan saldırıdan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

BM, Yemende sivillerin hedef alınmasını kınadı

28 Aralık 2017 20:10

BM, Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada Yemen’de sivilleri ayrı tutmadan yapılan saldırılardan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. McGoldrick açıklamasında, “İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yayınlanan bir raporda, 26 Aralık’ta Taiz şehrindeki Attazziah bölgesinde kalabalık bir pazar yerinde gerçekleştirilen hava saldırısında 8’i çocuk 54 kişinin hayatını kaybettiği ve 6’sı çocuk 32 kişinin yaralandığı belirtiliyor” dedi. McGoldrick, yine 26 Aralık’ta El-Hudeyde şehrinde Attohayta bölgesinde bir çiftliğe düzenlenen hava saldırısında 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Suudi liderliğindeki Koalisyon güçleri de olmak üzere çatışmadaki tüm tarafları Uluslararası İnsancıl Hukuk uyarınca sivil ve sivil alt yapıyı korumaya çağıran McGoldrick, taraflara her zaman sivilleri ve askeri unsurları birbirinden ayrılması yükümlülüklerini hatırlattı.

McGoldrick, Yemen’de tek çözümün yalnızca siyasi çözüm olduğunun altını çizdi.

Muhammet Errumeym

 

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