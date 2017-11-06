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BM: 'Yemen’deki sınırların kapatılmasından dolayı endişe duyuyoruz'

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Farhan Haq, Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyonun Yemen'in hava, kara ve deniz sınırlarını geçici olarak kapatmasının insani yardımların dağıtılmasını engelleyeceğini, bundan dolayı endişe duyduklarını açıkladı.

BM: Yemendeki sınırların kapatılmasından dolayı endişe duyuyoruz

06 Kasım 2017 23:13

New York’ta basın toplantısı düzenleyen BM Sözcüsü Farhan Haq, koalisyonun Yemen'in hava, kara ve deniz kapılarını geçici olarak kapatmasına ilişkin BM’nin Yemen’deki misyonlarını normal bir şekilde devam ettirmeyi umduğunu ifade etti. BM’nin bugün Yemen'e yapacağı uçuşlara izin verilmediğini ifade eden Haq, Yemen’deki tüm tarafların düzenli insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. BM Sözcüsü Haq, tüm tarafları sivilleri korumak için uluslararası insancıl hukuktaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırarak, “Askeri gerginlik bir çözüm değil” dedi. 

Yemen’de Husi milislere karşı savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyon, militanların kontrol ettiği bölgeden atılan balistik füzenin Riyad’ı hedef alması üzerine tüm kara, hava ve deniz sınırlarını kapattığını duyurmuştu. Koalisyon, yaptığı açıklamada limanların kapatılmasının geçici olduğunu ve insani yardım çalışmalarının ayrıca değerlendirileceğini belirtmişti. 

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Yemen

 

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