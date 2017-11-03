BMC kimin? Ethem Sancak Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan üretilecek yerli otomobil ile ilgili yaptığı konuşmasında, 'Madem ki bu babayiğit arkadaşlarımız ellerini taşın altına soktular bizlerin de destek vermesi düşer' açıklamasının ardından otomobil üretimi yapacak beş firmadan biri olan BMC Grubu kimin, sahibi Ethem Sancak kimdir soruları internet üzerinden aranmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv İzmir’deki 200.000 metrekare alanda 700‘ün üzerinde konfigürasyonda araç, yedek parça, motor ve döküm parçaları üretimi yapan, başta Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

ETHEM SANCAK KİMDİR ?

Ethem Sancak,1958 yılında Siirt‘in Çatılı Köyü’nde 9 kardeşin üçüncüsü olarak doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Siirt’te tamamladı. 1972’de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne başladı.1976-1978 yıllarında gazetecilik yaptı, politikayla uğraştı. 1980’den önce TİKP Diyarbakır İl Başkanlığı yaptı. 1990’lara doğru politikayı bıraktı.

Ethem Sancak; 1987 yılında Es Ecza Deposu’nu, 1989’da kozmetik ve itriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko Itriyat’ı, 1993 yılında ise Hedef Ecza Deposu’nu hizmete açtı.

TMSF tarafından İnterbank’tan kaynaklanan borçları nedeniyle el konulan Çukurova Grubu’na ait Akşam gazetesi ve SkyTürk 360 Televizyonu, 2013 Kasımda 62 milyon dolar bedel üzerinden Star Medya Grubu’nun eski sahibi Ethem Sancak’a satıldı. Ethem Sancak, böylece, Skyturk360 televizyonu ve bünyesinde 2 ulusal gazete; 1’i haftalık, 4’ü aylık olmak üzere 5 dergi ve 1’i ulusal, 1’i bölgesel olmak üzere 2 radyo kanalı sahibi oldu.

Ethem Sancak sadece medya şirketini değil aynı zamanda Kirpi isimli mayına dayanıklı askeri araçları üreten ve Türkiye’nin ilk otomobil fabrikası olma özelliğine sahip BMC şirketini de satın almak için görüşmelere başladı. Kanal 24 ve Star gazetesini Fettah Tamince‘ye satarak medyadan çıkan Ethem Sancak, yeniden medya sektörüne dönmüş oldu. Ethem Sancak, 2006 yılında Koç-Ata Sancak çiftliğindeki hisselerini Koç’a devretti. Kardeşleriyle ilaç şirketlerindeki işlerini ayırdıktan sonra, Medikal Park‘taki hisselerini de kardeşi Haydar Sancak’ devretti.

TMSF tarafından 2007 yılında düzenlenen ihaleyle Star gazetesini satın alan Kıbrıslı işadamı Ali Özmen Sefa ile Star’a ortak olarak medya sektörüne girmişti. 2007 yılında ortak olduğu Star Grubu’ndaki hisselerini Ekim 2010’da satarak medyadan çıktı.