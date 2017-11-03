Diğer
Kategoriler

BMC kimin? Ethem Sancak Kimdir?

Yerli otomobil üretecek 5 şirket'den biri olan BMC grubu kimin sahibi kim? Ethem Sancak kimdir? soruları arama motorları üzerinden sorgulanmaya devam ediyor...

BMC kimin? Ethem Sancak Kimdir?

03 Kasım 2017 15:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan üretilecek yerli otomobil ile ilgili yaptığı konuşmasında, 'Madem ki bu babayiğit arkadaşlarımız ellerini taşın altına soktular bizlerin de destek vermesi düşer' açıklamasının ardından otomobil üretimi yapacak beş firmadan biri olan BMC Grubu kimin, sahibi Ethem Sancak kimdir soruları internet üzerinden aranmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv İzmir’deki 200.000 metrekare alanda 700‘ün üzerinde konfigürasyonda araç, yedek parça, motor ve döküm parçaları üretimi yapan, başta Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

ETHEM SANCAK KİMDİR ?

Ethem Sancak,1958 yılında Siirt‘in Çatılı Köyü’nde 9 kardeşin üçüncüsü olarak doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Siirt’te tamamladı. 1972’de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne başladı.1976-1978 yıllarında gazetecilik yaptı, politikayla uğraştı. 1980’den önce TİKP Diyarbakır İl Başkanlığı yaptı. 1990’lara doğru politikayı bıraktı.

Ethem Sancak; 1987 yılında Es Ecza Deposu’nu, 1989’da kozmetik ve itriyat alanında eczanelere hizmet sunan Esko Itriyat’ı, 1993 yılında ise Hedef Ecza Deposu’nu hizmete açtı.

TMSF tarafından İnterbank’tan kaynaklanan borçları nedeniyle el konulan Çukurova Grubu’na ait Akşam gazetesi ve SkyTürk 360 Televizyonu, 2013 Kasımda 62 milyon dolar bedel üzerinden Star Medya Grubu’nun eski sahibi Ethem Sancak’a satıldı. Ethem Sancak, böylece, Skyturk360 televizyonu ve bünyesinde 2 ulusal gazete; 1’i haftalık, 4’ü aylık olmak üzere 5 dergi ve 1’i ulusal, 1’i bölgesel olmak üzere 2 radyo kanalı sahibi oldu.

Ethem Sancak sadece medya şirketini değil aynı zamanda Kirpi isimli mayına dayanıklı askeri araçları üreten ve Türkiye’nin ilk otomobil fabrikası olma özelliğine sahip BMC şirketini de satın almak için görüşmelere başladı. Kanal 24 ve Star gazetesini Fettah Tamince‘ye satarak medyadan çıkan Ethem Sancak, yeniden medya sektörüne dönmüş oldu. Ethem Sancak, 2006 yılında Koç-Ata Sancak çiftliğindeki hisselerini Koç’a devretti. Kardeşleriyle ilaç şirketlerindeki işlerini ayırdıktan sonra, Medikal Park‘taki hisselerini de kardeşi Haydar Sancak’ devretti.

TMSF tarafından 2007 yılında düzenlenen ihaleyle Star gazetesini satın alan Kıbrıslı işadamı Ali Özmen Sefa ile Star’a ortak olarak medya sektörüne girmişti. 2007 yılında ortak olduğu Star Grubu’ndaki hisselerini Ekim 2010’da satarak medyadan çıktı.

Etiketler: BMC, ethem sancak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç