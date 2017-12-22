BM'de hangi ülke ne oyu kullandı? |BM'de ABD ve İsrail'in yanında olan ülkeler hangileri

Bağlayıcı niteliği bulunmayan tasarı 128'e karşı, 9 oyla kabul edildi. 35 ülke ise çekimser kaldı.

ABD VE İSRAİL'İN YANINDA YER ALAN ÜLKELER

ABD ve İsrail dışında, Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Nauru, Mikronezya, Palau ve Togo, Donald Trump'ın Kudüs kararını destekleyen ülkeler oldu.

ÇEKİMSER OLAN ÜLKELER

Çekimser oy kullanan ülkeler arasında ise Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan ülkeleri yer alıyor.

BOSNA HERSEK ÇEKİMSER DAVRANDI

Oylamada Bosna Hersek'in çekimser oy kullanması şaşırttı

Bahreyn ters köşe yaptı

BM Genel Kurulu'nda oylanacak olan Kudüs'ün statüsü hakkındaki toplantıya saatler kala Bahreyn Dışişleri Bakanı'ndan sosyal medyada çok konuşulan bir tweet gelmiş, Bahreyn 'ret' oyu mu verecek tartışmaları yaşanmıştı. Ancak, Bahreyn Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarıya 'kabul' oyu verdi.

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