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BM'den ABD'ye İran yaptırımlarını kaldırma talimatı

BM'den ABD'ye İran yaptırımlarını kaldırma talimatı
BM'den ABD'ye İran yaptırımlarını kaldırma talimatı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), ABD’ye insani yardım malzemeleri ve sivil havacılık ile bağlantılı olan İran yaptırımlarını kaldırması talimatı verdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) başlıca yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ABD'ye insani yardım malzemeleri ve sivil havacılık ile bağlantılı İran yaptırımlarını kaldırması talimatı verdi. 

İran, Temmuz ayında ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilerek, 1955'te imzalanan Eşitlik, Ekonomik İlişkiler ve Konsolosluk Anlaşmasını ihlal ettiğini söyleyerek şikayette bulunmuştu.

Taraflar, 1955'te 'karşılıklı olarak faydalı ticaret ve yatırımları' teşvik etmeye ve 'halkları arasında genel olarak daha yakın ekonomik bir ilişkiye' sahip olmaya karar vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekileli neredeyse 5 ay oldu. Karar, Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere önemli ABD müttefiklerinin direnişiyle karşılandı. ABD'nin anlaşmadan çekilme kararı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Tahran'ın anlaşmaya uyduğunu teyit etmesine rağmen geldi.  

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