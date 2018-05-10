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BM’den İran ve İsrail'e 'Düşmanca eylemlere son verin' çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ofisinden yayınlanan yazılı açıklamada, İran ve İsrail'e "Düşmanca eylemlere derhal son verin" çağrısı yapıldı.

BMden İran ve İsraile Düşmanca eylemlere son verin çağrısı

10 Mayıs 2018 23:41

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ofisinden ABD’nin Nükleer Anlaşma’dan çekilmesinin ardından İsrail ve İran arasında tırmanan gerilime ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Guterres’in tüm düşmanca eylemlere derhal son verilmesi ve bölgede yeni bir çatışmanın yaşanmaması için kışkırtıcı eylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğu ifade edildi. Genel Sekreterlik açıklamasında, BM'nin bölgede gerilimi düşürmeye yönelik ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Suriye'deki çatışmanın siyasi bir çözümle sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen BM Genel Sekteri, BM Güvenlik Konseyi'ne konuyu etkili bir şekilde ele alması ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.
Suriye'deki İran güçlerinin Golan Tepeleri'ne roket saldırısı düzenlediğini iddia eden İsrail, İran Devrim Muhafızlarına ait hedeflere karşı Suriye'de çok büyük bir operasyon gerçekleştirmişti.  

 

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