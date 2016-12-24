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BM'den İsrail'e: 'Derhal ve tamamen' dur

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar kabul edildi.

BMden İsraile: Derhal ve tamamen dur

24 Aralık 2016 00:03

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanmasının ardından kabul edildi.

İsrail'den ABD'ye tepki 

Karar sonrası ABD'ye İsrail'den sert tepki geldi. İsrail Enerji Bakanı, "ABD, Ortadoğu'daki tek müttefiki olan İsrail'i terk etti. Sekiz yıllık dostluğun ardından kalbimiz sızlıyor" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Filistin topraklarında yürütülen yerleşim faaliyetleriyle ilgili aldığı kararı değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi’nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kayıt altına alan bir karar kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail’in işgalci güç olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanan kararda yerleşimlerin iki devletli çözüm vizyonunun önünde engel oluşturduğunun teyit edilmesi önem taşımaktadır” denildi.

Ayrıca İsrail’e, bu karara uyarak, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da sürdürülmekte olan yasadışı yerleşim faaliyetlerine biran önce son verilmesi çağrısında bulunuldu.  

Etiketler: ABD, bm, israil


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 24 Aralık 2016, Cumartesi 09:18
    00
    Israil bm yi ne zaman dinlediki şimdi dinleyecek abd arkasında koruyucu zulmüne devam ediyor ya rabbim bu zalimleri sen en kısa zamannda kahret
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