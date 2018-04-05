BM’den İsrail’e itidal çağrısı

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov yaptığı yazılı açıklamada, yarın düzenlenecek Büyük Dönüş Yürüyüşü hazırlıklarını endişeyle takip ettiğini ifade etti. “Gösteriler ve protestolar barışçıl bir şekilde devam etmelidir” diyen Mladenov, sivillerin, özellikle çocukların kasıtlı olarak tehlikeye atılmaması ya da herhangi bir şekilde hedef alınmaması gerektiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı raporuna göre, İsrail askerinin gerçek mermilerle müdahale ettiği protestolarda 20 Filistinli öldürüldü ve binden fazla kişi yaralandı.

Çatışmaların ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olayla ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulunmuştu.

Filistinlilerin, 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere 30 Mart Cuma günü Toprak Günü’nde “Büyük Dönüş Yürüyüşü” başlattı. Filistinlilerin barışçıl yürüyüşü 6 hafta sürecek.