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BM’den İsrail’e kınama

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in sınırlarını korumak hakkı var. Ancak Filistinlilerin sınırları geçmeye çalışması İsrail’in gerçek mermi kullanmasını haklı çıkarmaz" denildi.

BMden İsraile kınama

15 Mayıs 2018 14:14

Birleşimiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, İsrail tarafından Gazze’de yapılan katliamı ve gerçek mermi atılmasını kınadı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Sözcüsü Cenevre’de yapılan basın toplantısında yaptığı açıklamada İsrail'in katliamından endişe duyduklarını ve acilen bir soruşturma başlatılması gerektiği kaydedildi.

BM Sözcüsü Cenevre’de yapılan basın toplantısında, "İsrail'in sınırlarını korumak hakkı var. Ancak Filistinlilerin sınırları geçmeye çalışması İsrail’in gerçek mermi kullanmasını haklı çıkarmaz" dedi.  

 

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