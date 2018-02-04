BM’den kanser vakalarına karşı çağrı

Gelişmekte olan ülkelerde kanserden muztarip milyonlarca insan hala etkili önleme, tarama, erken teşhis ile tedaviden yoksun bulunduğuna dikkat çeken IAEA Genel Direktörü Yukiya Amano, Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “28 Afrika ülkesinde tek bir radyoterapi makinesi bulunmamaktadır” dedi.

Yukiya Amano, “IAEA bu konuyu değiştirmek ve dünyanın diğer bölgelerindeki imkânları iyileştirmek için çok çalışmaya devam edecek ve gelişmekte olan dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların giderilmesinin ajans için bir öncelik olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ÖNÜMÜZDEKİ 20 YIL İÇİNDE %70 ARTABİLİR

Yetkili, ’Üye Devletlere sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek için çaba göstereceğiz, böylece insanlar için daha iyi bakım ve umut sağlayabilirler. Dünya genelinde kanser, yılda yaklaşık 14 milyon yeni vaka ve 8 milyon kansere bağlı ölüm ile dünya çapında morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biridir. Yeni vakaların sayısının önümüzdeki 20 yıl içinde yaklaşık yüzde 70 artabileceği endişeleri bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Fakir ya da zengin olduğuna bakılmaksızın her insanda görülebileceğinin amaçlandığına dikkat çeken Yukiya Amano şunlara yer verdi; “Bu yıl, kanserin önlenmesi, tanı ve tedavisinde nükleer tekniklerin uygulanması üzerine bir tartışma ve optimal kanser bakımı için multidisipliner ekibin önemi üzerine vurgu yapmaktayız. Viyana’da göğüs, prostat, kolon ve cilt kanseri dahil olmak üzere çeşitli kanser tiplerinin saptanması da dahil olmak üzere çeşitli bilgi ve hizmetleri sergileyen bir ’sağlık fuarı’ düzenlenecektir.”

DSÖ: “BİRÇOK KANSER SİGARA GİBİ RİSK FAKTÖRLERİNDEN KAÇINARAK ÖNLEYEBİLİR”

BM Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre kanserlerin yüzde 30 ila 50’si şu anda risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut tedavi yöntemleri uygulanarak önlenebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü; sigara ve dumansız tütünü içeren tütün kullanımının, kilo veya obezitenin, düşük meyve ve sebze tüketimine sahip sağlıksız diyetin, fiziksel aktivite eksikliği ve alkol kullanımının, cinsel yolla bulaşan İnsan papilloma virüsü (HPV)’nin, hepatit veya diğer kanserojen enfeksiyonlar tarafından enfeksiyonun, iyonize edici ve ultraviyole ışınların, kentsel hava kirliliği ile evde katı yakıt kullanımının kanser riskini artıran etkenler olarak sıraladı.

Açıklamada, tütün kullanımının kanser için en önemli risk faktörü olduğuna vurgu yapılarak küresel ölçekte kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22’sinden sorumlu olduğu belirtildi. Kanser ile mücadelenin, erken teşhis ve kanser gelişen hastaların yönetimi ile azaltılabileceği ifade edilerek risk faktörlerinden kaçınılması, HPV ve hepatit B virüslerine karşı aşılama, mesleki tehlikeleri kontrol etme, ultraviyole radyasyona ve iyonlaştırıcı radyasyona maruziyetin azaltılması ile başarılı olunabileceği bildirildi.

Candemir Sarı