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BM’den, Suriye için mahkeme kararı

Birleşmiş Milletler, Suriye’de savaş suçuna varan uluslararası insani hukuk ve insan hakları ihlallerinin soruşturulması ve sorumluların yargılanması sürecini kolaylaştırmak için delil toplayacak ve dosya hazırlayacak “uluslararası tarafsız ve bağımsız bir mekanizma” kurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

BMden, Suriye için mahkeme kararı

22 Aralık 2016 12:16

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Suriye’deki savaş sırasında savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini soruşturmanın yanı sıra kanıtları toplayacak ve bunları analiz edecek mekanizma oluşturulmasını oyladı. 193 üyesi bulunan genel kurulda yapılan oylamada, Lihtenştayn tarafından hazırlanan ve Türkiye tarafından da desteklenen karar tasarısı 105 oyla kabul edildi. 15 üyenin hayır oyu kullandığı oylamada 52 üye de çekimser kaldı. Lihtenştay’ın BM Daimi Temsilcisi Christian Wenaweser, Genel Kurul’da oylama öncesinde yaptığı açıklamada, sorumluluğa dair anlamlı bir eylemi uzun süredir ertelediklerini bildirdi. Özel ekip, ceza soruşturmalarının adil ve bağımsız bir şekilde yürütülmesi amacıyla dosyaları uluslararası hukuk standartlarına uygun bir şekilde hazırlayacak.

Suriye’nin BM Daimi temsilcisi Beşar Caferi ise, karar tasarısının yasa dışı olduğunu savunarak, çözüme direkt olarak tehdit oluşturduğu ifade etti. Caferi, “Bu tür bir mekanizmanın oluşturulması, BM üye ülkelerinin içişlerine açıkça bir müdahaledir” ifadesini kullandı. 

Etiketler: bm, Suriye


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