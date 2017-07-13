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BM’den Yemen’de insancıl hukuka saygı çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Yemen’deki tarafları uluslararası insancıl hukuktaki yükümlülükleri yerine getirmeye çağırdı.

BMden Yemende insancıl hukuka saygı çağrısı

13 Temmuz 2017 19:39

Çin BM Büyükelçisi Li Baodong, Yemen’deki tarafları uluslararası insancıl hukuktaki yükümlülükleri yerine getirmeye ve insani yardıma acil ve koşulsuz izin vermeye çağırdı. Baodong yaptığı açıklamada, “Bugün yapılan basına kapalı toplantıda Konsey üyeleri, Yemen’deki yıkıcı kriz nedeniyle özellikle kolera salgınında 300 binden fazla şüpheli vakanın tespit edilmesi nedeniyle derin endişe duyduklarını belirtti” dedi.

Baodong, Konsey üyelerinin Yemen’deki krizin çözümünün tek yolu olan siyasi sürece destek verdiklerini ve BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Ould Cheikh Ahmed’in çabalarına verdikleri desteği dile getirdiklerini ifade etti.

Muhammet Errumeym


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