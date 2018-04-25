BM’den Yemen'deki saldırılara kınama

Birleşmiş Milletler (BM), geçtiğimiz günlerde Arap koalisyonu tarafından Yemen’e yönelik saldırılar nedeniyle en az 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, özellikle Hacce kentindeki saldırının ardından hayatını kaybedenlerin ve yaralıların bilgilerini toplamaya başladıklarını bildirdi.

BM Sözcüsü, saldırıları kınayarak sorumlularının bulunması ve saldırıda hayatını kaybedenlere maddi ve manevi tazminatın sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Yetkililere bağımsız ve şeffaf bir araştırma yapmaları çağrısında bulunan BM, Arap koalisyonundan sivillerin bulundukları bölgelere dikkat etmelerini istedi.