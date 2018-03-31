BMGK Gazze için toplandı

Gazze için toplanan BMGK, Kuveyt'in talebi üzerine kapalı oturumda acil toplandı. Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Daimi Temsilcisi Mansur Al-Otaibi, İsrail saldırılarını durdurmak ve Filistinli sivilleri korumak için harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurması çağrısında bulunarak, bunu kabul etmek için üye devletlere bir basın açıklaması dağıtacağını söyledi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail askerlerinin Gazze'de 17 kişinin ölümüne yol açan bir katliam gerçekleştirdiğini söyledi. Mansur, İsrail’in bu katliamdan sorumlu tutulmasını istedi. Oturum sırasında öldürülen Filistinlilerin isimlerini de okudu. Toplantıda ABD Temsilcisi Walter Miller, İsrail'in bu oturumuna Yahudi Fısıh Bayramı tatili nedeniyle katılamamasından üzüntü duyduğunu söyleyerek Gazze'deki protesto gösterilerini düzenleyenleri suçladı.

ABD’nin itirazları yüzünden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail’i kınamadı ve ona karşı bir karar da alınmadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olaylarla ilgili acil bir soruşturma çağrısı talep etti. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov "İsrail ve Filistin liderlerini buluşturacak bir platform sunmak konusunda hazır olduğumuzu tasdik etmek isteriz" ifadesini kullandı.

Dün, Gazze İsrail sınırında Filistinliler tarafından yapılan "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" İsrail güçlerinin sert müdahalesiyle bastırılmış, 17 Filistinli hayatını kaybederken bin 500’ün üzerinde Filistinli ise yaralanmıştı.

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı konuşmada İsrail'i sorumlu tuttu ve Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanmasını talep etti.