BMGK, İran gündemiyle toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'da devam eden protestolar için TSİ 23.00’te toplanacak. Toplantıda İran’da devam eden protesto gösterileri ele alınacak.

ABD’nin BM Daimi Temsilci Nikki Haley, İran’da devam eden protestolarla ilgili BMGK’ye acil toplanma çağrısı yapacağını açıklamıştı. İran ise, içişlerine karışmakla suçladığı ABD’yi BM’ye şikayet etmişti.

Öte yandan İran’da 28 Aralık’ta ekonomik sorunlardan ötürü başlayan protestolar, sonraki günlerde provoke edildi. ABD ve İsrail başta olmak üzere İran karşıtı yabancı ülkeler tarafından destek mesajları verildi. Söz konusu gelişmelerin ardından milyonlarca İranlı şehirlerin merkezinde bulunan meydanlara akın etti. Başta Meşhed, Urumiye, Erdebil ve İsfihan olmak üzere İran’ın farklı şehirlerinde gerçekleşen İran devrimine bağlılık mitingleri gerçekleştirildi. "Kahrolsun fitne", "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Suud rejimi" sloganları atıldı.

Dün İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi yaptığı açıklamada, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür" ifadesini kullanmıştı. Dün de Zencan, Kum ve Hamedan olmak üzere İran’ın farklı şehirlerinde İran devrimine bağlılık yürüyüşleri düzenlenmişti.

Son günlerde İran'da iç karışıklıklara yol açan protestolarda içinde emniyet güçlerinin de bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.