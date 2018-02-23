BMGK, Suriye’de ateşkes tasarısını oylayacak

BMGK, Suriye konusundaki kritik oylamayı bugün Türkiye saati ile 19.00’da oylayacak. Doğu Guta’ya insanı yardımların ulaştırılması ve yaralıların tahliye edilmesini öngören tasarı dün BMGK’da görüşüldü. Rejim müttefiki Rusya, tasarıya itiraz ederek metinde değişiklik yapılması gerektiğini, bu haliyle tasarının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Suriye’de 30 günlük ateşkes öngören tasarı BMGK'de kabul edilmesinin ardından, 72 saat içinde yürürlüğe girecek ve bölgedeki sivillere insani yardım, gıda ve ilaç tedarik edilebilecek.

BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan 5 ülkeden biri olan Rusya'nın tasarıyı veto etmemesi ve 15 üye ülkeden en az 9'unun "Evet" oyu kullanması durumunda tasarı Konsey'den geçebilecek.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi raporuna göre, Doğu Guta’da Pazar gecesinden bu yana 403 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 116 kişi yaralandı.