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BM'nin yardım TIR'larına güvenlik engeli

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye’nin Halep kentine göndermek üzere yükleyerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’na getirdiği ve bu sabah 20’sinin gönderilmesi planlanan yardım TIR'ı, yol güvenliği sağlanamaması nedeniyle bugün de gidemedi.

BMnin yardım TIRlarına güvenlik engeli

18 Eylül 2016 15:09

Halep halkına gönderilmek üzere BM’nin Reyhanlı’daki depolarından yüklenen 40 yardım TIR'ı 13 Eylül günü Cilvegözü Sınır Kapısı’na getirilmişti. İçerisinde insani ihtiyaç maddeleri, çocuk kıyafetleri ve oyuncaklar bulunan 40 TIR Halep’e gitmek için 6 gündür bekliyor.

Rejim ile yapılan görüşmelerden sonra bu sabah erken saatlerde 40 TIR'dan 20’sinin Halep’e hareket etmesi planlanmıştı. Ancak, yol güvenliği sağlanamaması nedeniyle TIR'lar hareket edemedi. TIR'lar hala Cilvegözü Sınır Kapısı gümrük sahasında bekliyor. 

Ecevit Cemiloğlu


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