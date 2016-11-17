Diğer
Kategoriler

BMW 33 bin 600 aracı geri çağırdı

Dünyanın en büyük otomobil markalarından BMW 33 bin 600 aracını hava yastığındaki hatadan dolayı geri çağırdığını duyurdu.

BMW 33 bin 600 aracı geri çağırdı

17 Kasım 2016 13:26

BMW'nin yan kuruluşu Rolls-Royce'de de kullanılan hava yastığının açılmaması ve sürücünün ölmesinin ardından yapılan araştırmada çarpışma anında hava yastığının açılmasını sağlayan sensorlarda hata olduğu belirlendi. BMW tarafından yapılan açıklamada, hava yastığındaki sensorlarda meydana gelen hatadan dolayı Çin'de bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle BMW'nin 2011 Haziran ve 2012 Aralık tarihleri arasında üretilen araçlara takılan hava yastıklarının bulunduğu 7, 5 serisi ve GT modelleri BMW'ler ile Rolls-Royce Ghost modellerini kapsayan otomobillerin oluşturduğu 33 bin 600 aracın geri çağrıldığını açıkladı. Geri çağrılan araçların 2bin 300'ünün Almanya'da olduğu bildirildi.

Teknik hatanın Takata hava yastığından kaynaklandığını belirten BMW araç sahiplerinin BMW temsilciliklerine çağrılarak üç saat gibi kısa bir sürede hatanın giderileceğini bildirdi. 

Mehmet Koca

Etiketler: BMW


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!