BMW'nin yan kuruluşu Rolls-Royce'de de kullanılan hava yastığının açılmaması ve sürücünün ölmesinin ardından yapılan araştırmada çarpışma anında hava yastığının açılmasını sağlayan sensorlarda hata olduğu belirlendi. BMW tarafından yapılan açıklamada, hava yastığındaki sensorlarda meydana gelen hatadan dolayı Çin'de bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle BMW'nin 2011 Haziran ve 2012 Aralık tarihleri arasında üretilen araçlara takılan hava yastıklarının bulunduğu 7, 5 serisi ve GT modelleri BMW'ler ile Rolls-Royce Ghost modellerini kapsayan otomobillerin oluşturduğu 33 bin 600 aracın geri çağrıldığını açıkladı. Geri çağrılan araçların 2bin 300'ünün Almanya'da olduğu bildirildi.

Teknik hatanın Takata hava yastığından kaynaklandığını belirten BMW araç sahiplerinin BMW temsilciliklerine çağrılarak üç saat gibi kısa bir sürede hatanın giderileceğini bildirdi.

Mehmet Koca