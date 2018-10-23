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BMW dünya genelinde 1 milyon 600 aracı geri çağırıyor

BMW dünya genelinde 1 milyon 600 aracı geri çağırıyor
BMW dünya genelinde 1 milyon 600 aracı geri çağırıyor

Alman otomobil üretici BMW, yangın tehlikesi ve emisyon sorunları yüzünden dünya genelinde 1 milyon 600 aracı geri çağıracağını duyurdu...

BMW tarafından yapılan açıklamada 2010 ile Ağustos 2017 tarihleri arasında üretilen araçlarda egzoz gazı sirkülasyonu sağlayan soğutma odasındaki teknik hatanın ve yine egzoz içinde biriken kurum nedeniyle, sızan sıvı yangınlara neden olabilme durumunun söz konusu olduğu açıklandı.

Geri çağrılan araçların eksikliklerinin giderilmesi için araç sahiplerinden herhangi bir ücret alınmayacağı, bahsi geçen tarihler arasında BMW aracı bulunanların bölgelerindeki BMW yetkili şubelerine giderek araçlarındaki teknik bakımı yaptırmaları istendi.  

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