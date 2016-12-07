Edinilen bilgiye göre hırsız önce çevrede araba bakındı, ardından kilitli olmayan BMW 5.50’ye yöneldi ve aracı çalarak oradan uzaklaştı. BMW şirketi ile irtibata geçen polis otomobilin ConnectedDrive sistemi ile aracın konumunu tespit etmeyi başardı.

Memurlar, BMW 5.50i’yi bir sokak arasında park halinde bulduğunda hırsızın içerde uyuduğunu farketti. Seattle Polis Departmanı’nın (SPD) raporuna göre, BMW çalışanları aracın kapılarını sistem sayesinde kilitledi. Bu sırada, suçlu içerde kapana kısılmışken aracın ConnectedDrive özelliğini kullanarak çağrı yoluyla otomobile bağlanıp hırsızı şaşırtmak için aracın hoparlörlerinden şu mesajı gönderdiler; “Sen beni çalmadın, ben seni çaldım”. Mesaja anlam veremeyen yükümlü yüksek dozda uyuşturucu bulundurmak ve otomobil hırsızlığı suçlarından tutuklandı ve hapse atıldı.

BMW 550i, BMW’nin kendi ConnectedDrive teknolojisini kullanan filosundaki birkaç modelden biri. Bu sistem, kullanıcının sürüş deneyimini geliştirmek amacıyla kablosuz, geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor: havalandırma sistemi kontrol ediliyor, aracın konumuna ulaşılabiliyor ve kilit sistemine uzaktan erişim sağlanıyor. BMW’nin 2015 yılındaki SİM Kartlı sistemi ise güvenlik sorunları ile karşılaşıldığı gerekçesiyle geliştirilmek üzere askıya alınmıştı, ancak BMW çoktan bu olası tehditlere karşı koymak için sistemini güncellemiş görünüyor.

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