BNG 10. yılını online alışveriş sitesiyle kutladı

20 Aralık Çarşamba günü açılan “shop.bng-design.com”, Ceylan Çapa’nın ev sahipliğinde ve BNG’nin ikinci kuşak temsilcisi Buğçe Gülen’nin organizasyonunda sosyal medya fenomenleriyle paylaşıldı. Buğçe Gülen anne ve babasının mağazalaşmada yakaladığı başarıyı e-ticaret ile daha da yukarıya taşımayı hedefliyor. Kuruluşunun ilk yıllarında yurtdışı fuarları aracılığıyla müşteriyle buluşan BNG, son altı yılda yoğun olarak mağazalaşmaya başladı.

Tünel’de açılan ilk şubenin ardından İstanbul’un her iki yakasında şube sayısı sayısını çoğaltan, Ankara, İzmir, Bodrum, Adana, Antalya, Alanya, Karadeniz Ereğlisi gibi Türkiye’nin farklı şehirlerinde 17 konsept mağaza açan BNG, yurtdışında Meksika ve Hong Kong dahil 20 farklı ülkede, 25’e yakın butikte satılıyor. Kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda mağaza zincirlerine Meksika, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs’ı da ekleyen BNG, yıllık üretiminin yüzde 30’unu yurt dışına ihraç ederken önümüzdeki 5 yılda bu oranı yüzde 50’ye çıkartmayı planlıyor.

“Mağazalaşmak yerine e-ticaret ile büyümeyi hedefliyoruz”

10. yıl kutlamaları için başlangıç noktası da oluşturan online alışveriş sitesi için Buğçe Gülen her ilde mağazalaşmak yerine e-ticaret ile büyümeyi hedeflediklerini belirtirken; “BNG olarak her yerde mağazalaşmayı planlayan ve yatırımlarını bu doğrultuda yapan bir marka değiliz, daha niş kalmak istiyoruz. Bu sayede müşterilerimiz seçimleriyle kendilerini özel hissediyorlar. Online satışa geçişimizin en önemli sebebi fiziksel olarak gündelik hayatlarına ulaşamadığımız müşterilerle iletişimimizi daha sıcak tutmak. Özellikle sosyal medyanın hayatımızda bu kadar etkin rol oynadığı son yıllarda, markamızı giymek isteyen ama bulundukları ilde şubemiz olmadığı için ulaşamayan kadınlardan fazlasıyla mesaj alıyoruz. Böylece daha fazla kitleye ulaşma, markamızı tüm yönleriyle tanıtma imkanına sahip olacağız” dedi.



BNG Tasarımcısı ve Kurucu Ortağı Nilgün Gülen ve BNG Kurucu Ortağı Bülent Gülen de onuncu yılın farklı bir heyecanı olduğunu dile getirerek, “Bu sene onuncu yılımıza online hizmetimizi de katarak devam edeceğiz. Umarım bu şekilde daha da farklı alanlarda ilerleyerek çok daha iyi yerlere geleceğiz. Online hedefimizin arkasından artık yurtdışına açılmayı düşünüyoruz. Tabi bunun yanında bizim için en değerli olan kızımızın bugün eğitimi, konumu ve yaşı itibariyle devreye girip bizlerdeki bu yükü paylaşır hale gelmesi” şeklinde konuştular.

Ayrıca Kıbrıs’ta Akpınar ailesi ile birlikte açtıkları mağaza konseptinde de çok memnun olduklarını dile getirerek yurtdışında daha büyüme hedefleri olduklarını dile getiren Gülen Çifti, “Alaçatı mağazamızda tanıştığımız Akpınar ailesi ve Serhat Akpınar ile çok keyifli diyaloglar sonrası mağazamızı açtık. Arkasından da bazı şeyler doğal olarak o kadar güzel ilerledi ki bugün ekonominin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde bile özellikle Serhat Bey’in ve diğer yatırımcıların benden ikinci üçüncü tur beraberlikte olmalarından büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bu noktaya geldik çok iyi olacağına inanıyorum. Yatırımcım da benden çok daha fazla inanıyor. Bu yüzden ayrıyeten mutluyuz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Girne de açılan BNG mağazası ile birlikte İstanbul ile aradaki bağların daha da güçlendiğini dile getiren Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. İsmet Esenyel, “Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü İstanbul ve KKTC arasında moda anlamında güzel bir köprü oldu. Biz Kıbrıs insanı olarak böylesine güçlü bir markanın özellikle Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde Girne’de faaliyet göstermesi bizler için çok onur verici bir olay. Turizm sadece dört duvar arasında yapılan bir olay değil. Bu konuda çok ciddi projelerimiz var. Moda sektörü ile birlikte, film endüstrisini de Kıbrıs’ta görmek için çalışmalarımız devam etmekte. Bu yüzden çok güzel açılımlar bunlar. Hem devlet olarak hem de üniversite olarak destekliyor olacağız” ifadelerini kullandı.