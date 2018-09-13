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Bobinaj ustası elektrik direğinde akıma kapıldı

Bobinaj ustası elektrik direğinde akıma kapıldı
Bobinaj ustası elektrik direğinde akıma kapıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, elektrik direğine tırmanan bobinaj ustası akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Elcik Mahallesinde, bir kuyuya dinamo takmak amacıyla elektrik kablosu döşemek için elektrik direğine tırmanan Muammer Gök (50) akıma kapıldı. Akıma kapılan Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. 

İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri akıma kapılan Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ortaca Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Gök'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Cihat Cura 

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