Bobinaj ustası elektrik direğinde akıma kapıldı

Edinilen bilgiye göre; Elcik Mahallesinde, bir kuyuya dinamo takmak amacıyla elektrik kablosu döşemek için elektrik direğine tırmanan Muammer Gök (50) akıma kapıldı. Akıma kapılan Gök, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri akıma kapılan Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ortaca Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Gök'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihat Cura